Saint-Louis : 20 ans après sa création, le CGR réaffirme sa volonté de rénover la gestion agricole

L’administrateur du centre de gestion et d’économie rurale (CGR-Vallée) a souligné jeudi la nécessité d’accompagner et de protéger la production agricole. « Nous avons un bon taux de production. Des études ont montré que c’est par faute de gestion que nous sommes restés en stand-by depuis les années 60 », a indiqué Aldiouma BOH.



En rapport avec le GIZ et l’AFD, un projet de professionnalisation et de développement de 100 microentreprises et de très petites entreprises des départements de Saint-Louis et de Dagana a été lancé par le CGR.



Une foire artisanale a été organisée les 29-30-31 août 2023 à la place Abdoulaye WADE, permettant à des entités ciblées de montrer leur savoir-faire. En marge de l’exposition, des ateliers « Be to Be » ont organisé pour encourager la mise en relation des bénéficiaires avec les banques.