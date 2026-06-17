Saint-Louis : 3 222 candidats composent pour le CFEE sous la nouvelle réforme

Le Certificat de Fin d'Études Élémentaires (CFEE) a démarré ce mardi dans l'Inspection de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Saint-Louis Commune, avec une innovation majeure introduite par le Décret 2026-1112 du 21 mai 2026 : la gestion décentralisée de l'examen au niveau des centres, de l'administration à la proclamation des résultats, et la suppression du concours d'entrée en classe de 6ème.





Pour cette session, l'IEF de Saint-Louis Commune mobilise 3 222 candidats, dont 1 716 filles et 1 506 garçons, répartis entre le secteur public (2 823 candidats) et le secteur privé (399 candidats). Le personnel enseignant engagé s'élève à 1 498 personnes, dont 469 femmes. En amont, l'IEF a procédé à la formation des chefs de centre, adjoints, surveillants et correcteurs, à la préparation des centres d'examen et à la mobilisation des communautés.





Un Comité Départemental de Développement (CDD) a également été organisé par le préfet pour engager l'ensemble des services de l'État et des partenaires.





Du côté du département de Saint-Louis, le sous-préfet Oumar Mbacké Diallo, accompagné des adjoints au maire de la commune de Gandon et de l'inspecteur Baye Birame Diakhaté, a effectué la traditionnelle tournée de supervision dans plusieurs centres : Ngaye-Ngaye, Gandon, Rao, Mpal, dans le district de Gandiol et Ndiawdoune.





Dans l'ensemble, les épreuves se déroulent normalement, avec une bonne présence des surveillants et des candidats, même si quelques absences ont été notées par endroit.







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