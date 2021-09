Saint-Louis : Agro Boye investit $ 6 millions dans la pomme de terre, tomate et oignons

West Africa Trade & Investment Hub de l'USAID a annoncé la semaine dernière investir FCFA 623 millions (FCFA $ 1,1 million) dans la société agro-industrielle sénégalaise Agro Boye afin d’augmenter sa capacité de production de cultures horticoles.



Rappelons que ce partenariat de trois ans découle d’un projet pilote lancé en 2019 pour stimuler la culture de la pomme de terre sur 30 hectares. À l'époque, Agro Boye avait investi FCFA 147 millions ($ 260 000) pour produire 900 tonnes (t) de pommes de terre, générant FCFA 178 millions ($ 314 000) de revenus.



Avec cet investissement de l‘USAID et $ 5 millions en capitaux propres, 240 hectares (ha) de terres vierges pourront être aménagés pour porter sa production totale à 8 610 tonnes (t) de pommes de terre, 720 t de tomates et 5 120 t d’oignons d’ici la fin du projet, en avril 2024, et pour le marché local.



Agro Boye a aussi annoncé doubler sa capacité de stockage à 6 000 t afin de minimiser les pertes et les déchets de la surproduction et stabiliser les prix à mesure que la disponibilité des produits soit assurée tout au long de l'année. Afin de renforcer la sécurité alimentaire, Agro Boye, en partenariat avec les autorités locales, construira une route de huit kilomètres pour faciliter l’accès des clients à son site de production et à ses produits. Seize communautés voisines bénéficieront également de la construction de cette route, qui leur facilitera l’accès aux marchés locaux.



Rappelons qu’Agro Boye est une entreprise agricole familiale basée dans la région de Thiagnaldé près de Saint Louis, créée en 2016. Elle est spécialisé dans la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le poivron, la patate douce, les haricots verts et le maïs.



Avec COMMODAFRICA