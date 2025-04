Saint-Louis Basket Club en deuil : Le coach adjoint Aliou Badara Dia n’est plus !

Le Saint-Louis Basket Club (SLBC) est plongé dans une profonde tristesse suite au décès, dans la nuit du jeudi au vendredi, de Aliou Badara Dia, entraîneur adjoint de l’équipe féminine.

« C’est avec une profonde tristesse et une immense douleur que le Président, le Comité Directeur, les joueuses et tout le personnel du SLBC vous font part du décès de M. Aliou Badara Dia, survenu cette nuit », peut-on lire dans la note exploitée par Senego.



Coach passionné, dévoué à la formation et au rayonnement du basketball féminin à Saint-Louis, Aliou Badara Dia était un pilier du staff technique. Son engagement sans faille et son amour pour le jeu ont marqué de nombreuses générations de joueuses.



« Nous perdons un collègue dévoué, un coach passionné et un ami précieux qui a contribué de manière significative au développement de notre club et à l’épanouissement de nos athlètes », poursuit le communiqué.



Aliou Badara Dia laisse derrière lui le souvenir d’un homme de cœur, d’un formateur engagé, et d’un passionné de la balle orange, dont l’empreinte restera gravée dans l’histoire du club nordiste.