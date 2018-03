Saint-Louis : Le FSD/BJ met en garde Amadou François Gaye : ‘’Il joue avec le feu’’, déclare Ahmadou Bamba Faye.

La dernière sortie du leader de jeunesse républicain accusant Bamba Dièye de ‘’maire fantôme’’ a provoqué la grande colère chez les jeunes du Fsd/bj qui ont décidé de remettre le responsable politique de Bango à sa place.‘’Amadou François Gaye est en perte de vitesse et il a perdu ses repères. Cela s’explique par ses nombreux va-et-vient entre les deux tours. Si j’ai un conseil à lui donner, c’est de lui dire d’arrêter ces menaces et propos malsaines qu’il profère à l’endroit du maire sinon la réponse sera plus rude. Nous allons passer à une vitesse supérieure. En tant que frère et ami, nous le disons d’arrêter de ce jeu et d’arrêter se pavaner partout pour se faire un nom’’ a dit Ahmadou Bamba Faye, coordonnateur des jeunes du Fsd/bj à Saint-Louis.‘’Il joue avec le feu, nous ne serons passifs faire et nous avons notre mot à dire. Nous préparons une réponse à son endroit’’ a promis le responsable politique qui révèle qu’’’Amadou François Gaye n’est jamais à Saint-Louis’’.‘’Comment peut-on être à l’extérieur et vouloir se prononcer sur des sujets quotidiens ?’’, se demande M. Faye qui s'adressait à la presse.