Saint-Louis : Ouverture d'une usine de production de tomates en octobre

La société japonaise "Kagomé", deuxième productrice mondiale de tomates va ouvrir prochainement une unité industrielle dans la zone de Saint-Louis-Dagana (nord), a-t-on appris de source officielle.



Le président de la République Macky Sall qui évoquait le suivi de la coopération et des partenariats en Conseil des ministres s’est félicité de "l’ouverture prochaine d’une unité industrielle de la société japonaise Kagomé, 2e productrice mondiale de tomate, dans la zone de Saint-Louis-Dagana", renseigne le communiqué reçu à l’APS.



Lequel ajoute que le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre de "présider la cérémonie de lancement de la filiale sénégalaise de Kagomé, en vue d’encourager cette première expérience dans le domaine agricole au Sénégal, une initiative en parfaite adéquation avec notre stratégie de développement des chaînes de valeurs et de création d’activités génératrices de revenus en milieu rural".



La société japonaise avait, dans un communiqué publié en octobre dernier, annoncé la création de sa filiale "Kagome Sénégal Sarl" le 1er décembre 2017.



Il s’agit, rapporte la même source, d’une "entreprise agricole pour la culture, l’achat et la vente de tomates de transformation au Sénégal". Celle-ci va mettre en place une nouvelle zone de culture de tomates au Sénégal en faisant appel aux ressources techniques agricoles des diverses filiales du groupe, notamment l’obtention de semences et les techniques culturales.



