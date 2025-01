Saint-Louis : Un pêcheur perd la vie suite à un chavirement sur la brèche mercredi

Une nouvelle tragédie s'abat sur la communauté des pêcheurs de Saint-Louis. Une pirogue « félé-félé » s’est renversée alors qu'elle tentait de passer la brèche, après une campagne de pêche en mer.



L'accident a eu lieu hier mercredi aux environs de 13 heures. Laye SARR, fils du propriétaire de l'embarcation, a perdu la vie, plongeant sa famille et ses proches dans un profond chagrin.



L'embarcation était chargée de plusieurs membres d'équipage qui, pour leur part, ont réussi à s'échapper et à rejoindre la rive sains et sauf.



NDARINFO.COM