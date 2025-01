Saint-Louis abrite les Assises nationales de la Riziculture du 16 au 18 janvier 2025

Le Comité Interprofessionnel Riz du Sénégal (CIRIZ), en collaboration avec la Société d’Aménagement et d’Exploitation des Terres du Delta (SAED) et les structures décentralisées du Ministère, organisera des assises nationales de la riziculture à l'hôtel Diamarek de Saint-Louis, du 16 au 18 janvier 2025 , a-t-on appris.



Ce grand rendez-vous permettra de rassembler l’ensemble des acteurs du secteur, des acteurs rizicoles pour analyser les défis que rencontre la filière riz et identifier les solutions nécessaires pour atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire, conformément à la vision Sénégal 2050.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Référentiel « Sénégal 2050 : Agenda National de Transformation », initié par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko visant à promouvoir un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour matérialiser cette vision ambitieuse, le Ministère de l’Agriculture de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage, sous la conduite de M. Mabouba Diagne, mobilise tous les acteurs de la chaîne de valeur rizicole.



La région de Saint-Louis résonnant avec son riche passé en matière de riziculture, sera le point de convergence des échanges intenses sur les problématiques actuelles du secteur. Les participants auront l'opportunité de débattre des diverses contraintes affectant la chaîne de valeur du riz et de proposer des voies innovantes pour lever ces obstacles.



Ces assises marqueront un tournant décisif dans l'engagement du Sénégal à promouvoir une agriculture durable et à assurer l’autosuffisance alimentaire, en faisant du riz un pilier fondamental de sa stratégie de développement.



