Saint-Louis : belle communion à la célébration du Printemps des Poètes

« Le Printemps des Poètes » a été célébré dans la ferveur à Saint-Louis. Pendant deux tours d’horloge, le Patio de la Résidence a vibré au son des déclamations des élèves des lycées d’Excellence Privé Aimé Césaire, Ameth Fall et Oumar Foutiyou Tall, du CEM Abdoulaye Mar Diop et de tous les amis de la poésie.



Le grand comédien Zoumba Sow et sa troupe ont ajouté une touche musicale à la Fête de la Poésie qui a connu comme de coutume un succès éclatant au grand bonheur des touristes et du personnel de cet établissement hôtelier.



Auparavant, Monsieur Alioune Badara Coulibaly, président du Cercle des Ecrivains et Poètes de Saint-Louis a souhaité la bienvenue aux participants. Il a rendu hommage, au nom de ses confrères, à Madame la Consule honoraire de France, Mme Muriel Bancal dont l’hôtel accueille Le Printemps des Poètes. Il a aussi rappelé le thème de cette année : L’Ardeur. « Un mot dont tous les synonymes disent l’allant, la passion, la rigueur, la fougue, l’emportement. »



Il n’a pas manqué de féliciter le poète Papa Sada Anne qui s’est distingué à la finale du 3ème concours International de Poésie « Onlus », à Milan en Italie.



Rendez vous a été donné pour La Fête internationale du Livre qui se tiendra les 10, 11 et 12 mai prochain, à l’Institut français de Saint-Louis.



La cérémonie a été clôturée autour d’un cocktail bien apprécié du nombreux public.



>>> Voici quelques images ...