Saint-Louis : de futurs producteurs agricoles privés de terres

À l’heure où les jeunes générations sont appelées au retour à la terre, des centaines agripreneurs de Saint-Louis formés par le programme d'insertion des jeunes de l'association Diapalanté, se heurtent à l'impossibilité d'accéder à la terre. Aux requêtes introduites auprès des collectivités locales du département, les réponses ont été plus que défavorables.



Celles-ci, non-conscientes des conséquences fâcheuses de ce refus sur la croisade engagée contre le chômage endémique et l'oisiveté de jeunes, se montreront plus généreuses aux promoteurs de projets agroalimentaires venant d’ailleurs.



Quid de la boulimie d’acteurs politiques du régime sortant et de la mainmise de champs à perte de vue ici et dans la région ? Il est malheureux qu’une maigre assiette de 5 hectares ne puisse être mise à la disposition de ces jeunes vulnérables et valeureux.



Rappelons que ce programme, piloté par Absa GUISSÉ, a permis d’enrôler 4 cohortes sur métiers innovants. Un travail de longue haleine qui engage une centaine de jeunes prêts à se lancer dans l’auto-emploi.



Aujourd’hui, freinée à la concrétisation de sa démarche, l’initiative soutenue par le Partenariat loue une ferme pour sauver le reste. Un blocage que les partenaires extérieurs ne peuvent pas comprendre.



