Saint-Louis : encens et parfums de chambre bien présents mais peu de clients

Le marché de Saint-Louis est actuellement bien approvisionné en parfums de chambre et encens, très prisés en période hivernale pour lutter contre l’humidité.



Sur les étals, plusieurs variétés sont disponibles à des prix variables, offrant un large choix aux consommateurs. Toutefois, les commerçants se montrent prudents : « La clientèle n’est pas vraiment au rendez-vous », confient plusieurs d’entre eux, soulignant une demande encore faible malgré l’abondance de l’offre.



En attendant un regain d’achats, ces vendeurs espèrent que la persistance de l’humidité encouragera davantage de ménages à se tourner vers ces produits.



