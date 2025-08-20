Accident mortel sur la route de Ross-Béthio : Un mort et deux blessés graves

Un accident de la circulation a fait un mort et deux blessés graves ce matin sur la route de Ross-Béthio, à hauteur du croisement de Kassac.



Le véhicule en cause, un transport en commun de marque Toyota, surnommé Cheikhou Chérifou, assurait la liaison Dakar–Ndioum.



Il s’est renversé après l’éclatement de ses roues arrière.



La victime, un homme d’une trentaine d’années, originaire de Yawré (commune de Gamadji Saré, département de Podor), a été acheminée par les sapeurs-pompiers à la morgue de l’hôpital de Richard-Toll. Les deux blessés ont également été évacués vers le même hôpital pour leur prise en charge médicale.



