Saint-Louis : la BNDE veut renforcer ses interventions dans le secteur agricole

" Nous ambitionnons de nous intéresser davantage à l’agriculture dans la zone Nord où nous possédons déjà deux bureaux à Saint-Louis et Podor ", a dit à la presse Dr Niane au cours d’une rencontre avec des clients de la BNDE en marge de la Foire internationale agricole du Nord (FIAN).



»La BNDE finance déjà beaucoup de projets agricoles mais nous allons nouer un partenariat avec la Banque agricole qui a beaucoup plus d’expérience que nous dans ce domaine », a expliqué le DG de la BNDE en marge d’une rencontre d’échanges avec des producteurs agricoles sur les stratégies à mettre en œuvre pour accompagner le développement économique de la région de Saint-Louis.



La BNDE compte 2180 clients à Saint-Louis où elle s’est implantée depuis 2015, a souligné son directeur en assurant que la banque y a développé un encours de 7, 502 milliards Cfa. L’encours renvoie à un montant global, à un moment donné, des effets escomptés par une banque, qui ne sont pas arrivés à échéance ou des crédits de toute nature dus par un client.



Ses interventions sont notées surtout dans les domaines de l’agriculture, du commerce et du tourisme, à travers des agences aménagées à Saint-Louis et Podor.



La BNDE ambitionne d’étendre ses activités dans le cadre de l’exploitation du gaz et du pétrole, a dit M. Niane non sans dire que les populations devaient en profiter.



La deuxième édition de la FIAN ouverte ce vendredi va durer trois jours et va mettre en relation des producteurs, des acteurs de sociétés agricoles et de membres d’associations faitières. Elle et initiée par l’homme d’affaires Jean-Jacques Bancal.

APS