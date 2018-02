Saint-Louis : les travailleurs des GDS invites à privilégier le dialogue pour faire aboutir leurs revendications

Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS), Mody Guiro, a invité dimanche à Saint-Louis, les travailleurs des Grands domaines du Sénégal (GDS), société spécialisée dans l’agro-industrie-alimentaire, à mettre en avant le dialogue et la concertation pour mieux faire valoir leurs revendications syndicales.



Il intervenait au cours d’un atelier de formation des travailleurs des GDS sur un thème alliant "le rôle, les droits et devoirs du travailleur" et "les techniques de négociation pour la défense des intérêts des travailleurs".

Mody Guiro a tiré "un bilan satisfaisant" de la dernière marche organisée par les travailleurs des Grands domaines du Sénégal, pour mieux faire passer leurs revendications salariales.

Suite à cette initiative, le ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les institutions a rencontré les syndicats des GDS, qui attendent d’avoir une audience avec le chef de l’Etat, Macky Sall, ’’pour une réponse positive à la satisfaction des revendications des travailleurs".

Le secrétaire général de la CNTS a salué "le climat social apaisé" au sein de cette société dont la direction générale demeure "ouverte aux dialogue et à la concertation" avec les travailleurs, selon M. Guiro.

Selon lui, l’agriculture étant "le moteur de l’économie sénégalaise", les travailleurs de ce secteur "doivent être mis dans des conditions de travail acceptables, avec une bonne rémunération, pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la croissance économique, pour l’émergence du Sénégal".

Mamadou Diallo, secrétaire général du Syndicat des travailleurs des GDS, affiliés à la CNTS, a salué la tenue de cet atelier de formation dont l’organisation a bénéficié de l’appui de la direction générale de cette société.

Cette session de formation visait à "mettre à niveau l’ensemble des employés sur leurs droits et devoirs au sein de l’entreprise", a expliqué M. Diallo, rappelant que "la principale revendication" des travailleurs des Grands domaines agricoles du Sénégal (GDS), concerne la renégociation de la Convention collective nationale des travailleurs du secteur agricole au Sénégal.

Il a par ailleurs signalé que le syndicat des travailleurs des GDS avait entamé des discussions avec la direction générale de l’entreprise, pour le recrutement des journaliers employés "depuis de longues années" par la société, estimant que leur "droit à l’embauche" doit être pris en compte.



