Saint-Louis : pétition des artistes pour « libérer » le Rognât SUD

« Comment les acteurs culturels pourraient-ils créer sans espace topologique pour répéter et pour présenter les produits culturels ? Et comment pourrait-on fixer les artistes, les empêcher d'émigrer, si nous n'avons pas la moindre infrastructure à nous, même pas de Centre Culturel fonctionnel, pour un service régional ? », s’interroge la note déposée sur cette plateforme « En 2007 nous avions organisé des marches, sit-in, concerts-casserole, théâtres de rue et points de presse, mais malgré l'impact populaire, il n’y a pas eu l'effet voulu », renseigne le document.Il rappelle en outre que par « le Décret n° 77.732/MFAE/DGID/D du 19 septembre 1977, signé par le Président de la République Léopold Sédar Senghor, l’immeuble Rognât Sud T.F. 21/BS appartient de droit au Ministère de la Culture ».