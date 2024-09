Saint-Louis : plaidoyer de Diapalanté pour l’accès à la terre aux agripreneurs formés

L’Association Diapalanté a tenu son assemblée générale hier samedi en présence de représentants de services déconcentrés de l’État, de l’association communale de la jeunesse et ses partenaires. Une occasion pour les parties prenantes d’apprécier les impacts des initiatives de formation menées au bénéfice des jeunes en situation de vulnérabilité.



Absa GUISSÉ, la présidente, a exprimé sa satisfaction sur le bilan d’étape et magnifié l’engagement et la détermination de son équipe.



« Saint-Louis est un point de départ vers l’immigration clandestine. En offrant des possibilités d’insertion à de potentiels candidats à ce voyage vers l’inconnu, nous participons à freiner le fléau », a-t-elle dit.



Elle a par ailleurs déploré l’impossible accès à la terre aux jeunes enrôlés dans les filières agricoles.



« Ils veulent rester dans leurs pays et contribuer à son développement. Tout ce que nous demandons et aux collectivités locales, c’est de leur octroyer une terre pour cultiver », a déclaré Absa GUISSÉ. « Les entités territoriales du département s’étaient engagées à nous accompagner dans ce sens. Nous leur demandons de concrétiser cette promesse », a ajouté la présidente.



En marge de la séance, des hommages ont été rendus au directeur du service régional de l’action sociale à Saint-Louis pour sa contribution au bon déroulement des activités. Une mention spéciale a été décernée à l’ONG Le Partenariat qui abrite et soutient l’association depuis ses premières heures.