Saint-Louis: un plan d’actions pour la relance de la filière semence

Un plan d’actions régional a été dressé pour résoudre les problèmes liés à la production de semences de riz dans la zone nord, a déclaré la Directrice régionale du développement rural (DRDR) de Saint-Louis, Tacko Diawara Ndao.



‘’Ce plan d’actions prévoit notamment la tenue prochaine d’une journée de réflexion sur la semence réunissant tous les acteurs de la filière riz’’, a affirmé à la presse Mme Ndao au terme d’une journée faisant le bilan de la saison 2023/2024.



La DRDR envisage également pour venir à bout des difficultés rencontrées dans la production de semences dans la région d’œuvrer à l’avènement d’une chaine de triage complète, a dit Mme Ndao notant que celle de Richard Toll a des défaillances.



Parlant des contraintes de ce secteur, elle a indiqué que la région de Saint-Louis réputée pour sa tradition dans le domaine des semences a cédé un peu le terrain à cause du problème de financements inadaptés qui sera également au menu d’une journée avec la Banque agricole.



L’application de la règlementation semencière édictée par la CEDEAO est aussi une contrainte selon Mme Ndao qui déplore sa non effectivité.



Le problème du matériel agricole est aussi un facteur défavorable à la production d’une semence de qualité, a t-elle dit, plaidant pour la redynamisation de l’Union interprofessionnelle des semences (UNIS) dans la région.



La semence occupe une place importante dans le projet d’atteinte de la souveraineté alimentaire notamment en riz, a t-elle souligné, ajoutant que cet atelier s’inscrit dans le cadre de cette volonté affichée par les nouvelles autorités étatiques.



Dr Omar Ndao Faye, maitre de recherches à l’ISRA de Saint-Louis, a rappelé que cet atelier est organisé par le projet Technologies for african agricultural transformation (TAAT) dont il est le coordonnateur en partenariat avec la DRDR pour relancer la filière.



Il a plaidé pour le maintien de cette dynamique de dialogue entre acteurs pour aplanir les difficultés rencontrées dans la production de semences pour laquelle cette zone a été toujours une référence.



M. Ndao a souligné que le projet a signé une convention avec Africarice et a promis d’accompagner les producteurs pour la redynamisation de la filière semences.



Cette rencontre a réuni les producteurs ainsi que des membres de leurs associations faitières et des représentants des sociétés d’encadrement comme la SAED et ANCAR.



