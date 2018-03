Saint-Louis : une amnésique ODCAV veut mettre la jeunesse en DANGER.

Faut-il dissoudre l’ODCAV de Saint-Louis ? Cette structure sombre de plus en plus dans la dérive et la déroute. Ce matin, elle a boycotté le comité départemental de développement consacré à l’organisation des « navetanes », exigeant notamment la réouverture stade Me Babacar SEYE.



Pourtant d’importants points étaient inscrits au menu des discussions qui visaient à dérouler une saison sans incident.



L’ODCAV met ainsi, sa menace d’hier en exécution, conformément à son traditionnel modus operandi, versant d’une démarche enfantine et gauche qui n’honore pas la jeunesse Saint-Louisienne.



La décision de la fermeture du stade, prise par le Préfet était devenu une nécessité devant l’état de délabrement avancé de l’infrastructure sportive. Elle avait pour but de sauver les centaines de jeunes qui s’y regroupaient durant cette période.



D’ailleurs, pour rappel, le 13 octobre 2015, "garde-fou" implanté à côté de la tribune du stade maître Babacar SEYE ex Wiltord, s'était effondré, faisant au moins trois blessés graves, évacués à l'hôpital régional de Saint-Louis.



Des messages d'alerte ont été pourtant lancés par des personnalités sportives de la ville qui craignaient ce drame. Aujourd’hui, l’ODCAV s’entête et semble vouloir ignorer le danger qui y guette la jeunesse.



