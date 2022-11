Saint-Louis : une ferme à Ndellé allie croissance économique et transformation sociale - vidéo

Des anciens internationaux de Rugby soutiennent les initiatives agricoles de l'association de l'Association des femmes pour la solidarité et le développement du Nord (AFSDN), séduits par leurs initiatives économiques. Ces membres de Rugby French Flair se sont rendus lundi à Ndellé dans la ferme exploitée par leur présidente Ndeye Fatou Sall. Des activités ludiques avec les enfants du village, des plantations de cocotiers ont rythmé leur journée. Une occasion pour les membres de l'AFSDN de présenter les différentes productions de la ferme et les (fruits et légumes et céréales transformés). Cette collaboration a été nouée grâce à l'entremise de l'ancien international sénègalais de Rugby et entrepreneur Social, Mohamed Abass. Aujourd'hui, le champ vulgarise la possibilité d'ériger une ferme modèle où l’agriculture est mise à la portée de tous. Les femmes s’activent dans l’agriculture et la transformation des fruits et légumes issus de la ferme. Les jeunes évoluent dans le maraîchage et les enfants dans l’apprentissage et l’éducation à la responsabilité et au respect de l’autre à travers le sport. Une belle réponse à l'appel au retour vers l'agriculture et au consommer local.