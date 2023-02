Saint-Louis : vers un prix conseiller de 300 à 400 f le Kg pour l'oignon local

Au cours de cette rencontre qui a lancé jeudi de la campagne de commercialisation 2022-2023, Ousmane Sembène directeur de l'exploitation de l'ARM a exprimé ce souhait invitant tous les acteurs à œuvre dans ce sens.





Outre l'ARM, ont participé à cette rencontre le projet Feed the future Nafooré Warsaadji de l’USAID, la Société d'aménagement des terres du delta et de la Falémé (SAED) et l’Interprofession Oignon du Sénégal (IPOS).





''Notre pays est sur la bonne voie'', a dit M. Sembène concernant l'autosuffisance en oignon, soulignant que l'ARM a pris les mesures de gel des importations de pomme de terre et d’oignon anticipant ainsi sur les périodes d’arrivées des récoltes des producteurs nationaux et permettent à ces derniers de faire une bonne entrée de campagne.





Il revient, selon lui, à l'ARM d'organiser la campagne de commercialisation de la production nationale d’oignon, de renforcer la régulation du marché entre les zones de production et entre les acteurs de la filière.





Momath Cissé de l’Association des consommateurs sénégalais (ASCOSEN) a invité les producteurs ''à éviter de mettre sur le marché un produit qui n’est pas arrivé à maturité, en vue de tirer largement profit d’une situation favorable créée par la présence de l’oignon importée, qui coûte deux fois plus cher que le produit local''.



