Salif Sadio serait en Gambie

Malgré les assauts répétés de l’armée sénégalaise dans les bastions de la rébellion et le démantèlement de plusieurs bases stratégiques, Salif Sadio demeure toujours introuvable. Cependant, selon une source officielle, citée par Jeune Afrique, le chef du MFDC se trouve en vérité déjà hors du Sénégal.



“L’hypothèse la plus probable est celle de la Gambie, qu’il aurait réussi à atteindre avec six de ses lieutenants”, renseigne l'hebdomadaire.



« Salif Sadio a conservé des connexions avec l’armée gambienne depuis la période de Yahya Jammeh », confie une source proche du dossier dans JA. “Battu par Adama Barrow à la présidentielle de 2016, l’autocrate permettait en effet à la rébellion d’user d’une base de repli sur son territoire. D’anciens combattants du MFDC auraient d’ailleurs rejoint l’armée nationale gambienne et, à son arrivée au pouvoir, Adama Barrow a tout fait pour les en écarter”, précise Jeune Afrique.