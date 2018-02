Salon International de l’Agriculture de Paris : Samba Ndiobéne Ka souligne la place de la Vallée dans la politique de sécurité alimentaire et la réalisation des objectifs du PSE

« La vallée du fleuve Sénégal occupe une place centrale dans la politique de sécurité alimentaire et la réalisation des objectifs stratégiques agricoles du Plan Sénégal Emergent, en raison des potentialités importantes dont elle regorge et de l’exploitation qu’il est possible de faire de ses nombreux atouts », a déclaré M. KA.



Le DG a rappelé devant les journalistes, les énormes efforts d’investissements consentis par l’Etat du Sénégal découlant de la vision du Président de la République son Excellence Macky SALL.



« Le positionnement stratégique de la vallée du fleuve Sénégal est illustré par l’attrait qu’elle exerce et l’intérêt de plus en plus grand qu’elle suscite auprès des investisseurs privés, nationaux et étrangers et des partenaires techniques et financiers », a-t-il précisé.



Il fait dire que cet intérêt qui se traduit par la mise en place d’importants programmes initiés par l’État du Sénégal avec ses partenaires techniques et financiers dans le secteur agricole dont le Programme de Promotion du Partenariat Rizicole dans le Delta (3PRD), le Projet Agriculture Irriguée et Développement Economique des territoires ruraux du département de Podor (AIDEP) et le Projet d’Amélioration de la Sécurité Alimentaire et d’Appui à la Mise en Marché dans la Région de Matam ( ASAMM).



Le Projet de Développement Inclusif et Durable de l’Agrobusiness au Sénégal (PDIDAS), le Projet d’Appui à la Promotion des Exploitations Familiales dans la région de Matam (APEFAM) et d’ autres initiatives de création ou de réhabilitation de périmètres Irrigués pour augmenter le potentiel irrigable de la Vallée du Fleuve Sénégal sont à ajouter dans la liste.



Samba Ndiobéne Ka a par ailleurs rappelé les efforts successifs de l’État du Sénégal pour élever le niveau de mécanisation dans la vallée avec la subvention du matériel agricole (tracteurs, moissonneuses-batteuses et batteuses ASI) et la mise à disposition gratuite des groupes moto pompes.



Il s’est réjoui en outre de la présence au SIA des acteurs de filières agricoles et de l’élevage de la vallée du fleuve dont le président du CIRIZ Ousseynou NDIAYE, Mme Korka DIAW, Mbaye SALL, Aboubacry DIALLO qui sont des invités du ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, le docteur Papa Abdoulaye SECK.



