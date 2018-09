Salon National du Livre à Saint-Louis : une volonté de décentraliser l’action culturelle (vidéo)

Un Comité régional chargé de l’organisation de la première édition du Salon National du Livre à Saint-Louis a été mis sur pied lundi en présence de plusieurs acteurs culturels de la ville.



L’évènement majeur qui vise à booster la promotion, la diffusion et l’usage régulier du livre auprès des populations et notamment des jeunes se tiendra du 15 au 17 novembre 2018. En prélude à la rencontre de Saint-Louis, un comité scientifique a été installé à Dakar.



D’importantes activités seront prévues à l’occasion du salon, renseignent les organisateurs en marge du CRD. Pour ces derniers, le choix de Saint-Louis pour abriter cette première édition n’est pas fortuit.



« Saint-Louis a été pendant longtemps, un lieu de rencontre de grands penseurs. Elle un grand centre de rayonnement intellectuel », a expliqué en précisant que cette option a été prise après une première sélection de plusieurs régions.



Des expositions de livres, des présentations de certains services, organismes et sociétés d’ouvrages, des colloques, des animations dans des établissements scolaires, universitaires vont rythmer ces journées.



Il faut noter que la tenue de cette manifestation dans la ville tricentenaire s’est faite grâce au concours de la mairie de Saint-Louis qui, à cette occasion, a signé une convention avec le ministère de la Culture.



>>> Voici les impressions des parties prenantes ...