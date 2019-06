Scandale Petro-Tim : La ligue ses Imams et prédicateurs du Sénégal s’implique

La Ligue des Imams et prédicateurs du Sénégal dit avoir été mise au courant du débat qui tient en haleine les populations concernant les ressources gazières et pétrolières du Sénégal.



A cet effet, renseignent-ils dans une déclaration, «et pour une meilleure compréhension de l’origine et des termes du débat, la Ligue a initié une série de rencontres avec l’ensemble des parties prenantes.»



A l’issue de ces rencontres, la Ligue dit être en mesure de faire les recommandations suivantes: D’abord il est demandé à toutes les parties prenantes à ce débat de faire preuve de «grande responsabilité et appelle à l’apaisement et à la préservation de l’unité nationale.» Ensuite la ligue des Imams et prédicateur du Sénégal sollicite de toutes les parties prenantes, et en premier lieu les autorités de l’Etat, une « contribution sincère et transparente à la manifestation de la vérité, seule gage de stabilité»



Enfin, la Ligue recommande aux populations, en synergie avec les autorités de l’Etat, de s’investir inlassablement dans la défense de l’intérêt national, qui doit primer sur tout autre intérêt.



WALFNET