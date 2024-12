Sélectionneur national du Sénégal : Pape Bouna Thiaw confirmé

C'est maintenant confirmé. L'équipe nationale du Sénégal a un nouveau coach en la personne de Pape Bouna Thiaw. Le Comité Exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a ratifié cette décision et a proclamé officiellement sa nomination à ce rôle. Seydou Sané, président de la FSF, a officialisé cette décision, mettant ainsi un terme à la direction intérimaire de Thiaw suite au départ d'Aliou Cissé.



Les prestations de Pape Bouna Thiaw, en particulier sa qualification convaincante pour la prochaine CAN, ont été cruciales dans cette prise de décision. Ces dernières ont persuadé le Comité Exécutif de la FSF de lui attribuer formellement le poste de directeur de l'équipe nationale. Seydou Sané a mis l’accent sur le fait que cette décision reflète la volonté de la Fédération de maintenir une préférence pour l'expertise locale.



Ancien coach de la formation locale qui a triomphé lors de la dernière édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), Pape Bouna Thiaw a repris la direction des Lions suite au départ de Cissé. Ce dernier aura marqué l'histoire du football sénégalais en offrant à son pays sa première Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Cissé avait démissionné de son poste alors qu'il restait encore quatre rencontres à jouer pour les qualifications de la CAN 2025 au Maroc.