Sénégal : 2,7 milliards de dollars d’or sortis frauduleusement du pays entre 2013 et 2022

Le Sénégal fait face à une fuite massive de ses ressources aurifères. Selon Me Ngagne Demba Touré, directeur général de la Somisen (Société des Mines du Sénégal), une quantité d’or estimée à 2,7 milliards de dollars — soit près de 1500 milliards de francs CFA — a été exportée frauduleusement hors du pays entre 2013 et 2022. Cette déclaration a été faite lors de l’émission Quartier Général diffusée mardi soir sur la TFM.



Ce trafic illégal proviendrait principalement de l’exploitation minière artisanale, dont une partie demeure encore non réglementée. "Une contrebande persistante prive l’État sénégalais de revenus considérables", a souligné Me Touré. Cette situation, si elle perdure, risque de freiner le développement de la filière aurifère et de limiter les retombées économiques pour le pays.



Face à cette situation préoccupante, Me Ngagne Demba Touré propose la mise en place d’un comptoir national d’or. Cet organisme centralisé aurait pour mission de réguler, transformer et commercialiser la production aurifère nationale. "L’or doit être dirigé vers un comptoir national afin d’être raffiné localement et de permettre à nos bijoutiers d’en bénéficier", a-t-il affirmé.



