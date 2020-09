Sénégal : La filière banane perd plus de 334 millions FCFA

La filière banane est en souffrance. Elle a pris un sacré coup en cette période d’hivernage et de la pandémie de Covid-19. Les cultivateurs peinent à écouler leurs produits en cette période de pandémie. C’est l’opérateur économique Mohamed Mangane qui a sonné l’alerte. A l’en croire, le rapport sur les dégâts causés par le vent violent du 14 juin 2020 au niveau de la filière banane fait état « d’un million 9 mille 765 tonnes pour une valeur estimée à 334 millions 592 mille 472 francs ».





La pandémie du coronavirus continue de sévir dans le pays avec son lot de conséquences sur le plan économique. Aujourd’hui, les cultivateurs de la filière banane ne savent plus où donner de la tête. Selon l’opérateur économique Mohamed Mangane, « la Covid-19 a eu des dégâts néfastes durant 4 mois car les cultivateurs n’arrivaient plus à vendre les bananes du fait qu’ils n’avaient nulle part où écouler leurs produits. On était obligé de les jeter car elles étaient pourries . « Les vents ont causé une perte de 1 million 9 mille 765 tonnes pour une valeur estimée à 334 millions 592 mille 472 francs CFA », a-t-il ajouté.



Cette perte énorme, poursuit-il, est liée à l’exposition des parcelles de bananes aux vents par l’absence de brise-vent. Pour la Corprobat, les dégâts ont touché les village de Koar, Adiaf, Gouloumbou, Sankagne etc. L’opérateur économique nous renseigne qu’il est dans cette filière depuis 34 ans.



D’après lui, le marché du Sénégal concernant la plantation de la banane est de 35 000 voire 40 000 tonnes par an. Selon l’opérateur économique, le président de la République Macky Sall avait fait une tournée économique en 2016 sur la filière banane et promis de les aider sur le financement de 500 hectares aménagés. « Cela complétera le gap qui manque. On devra produire des bananes de qualité où on récoltera par an 20 à 30 tonnes. De plus, il créera entre 1 000 et 1 500 emplois », nous informe-il. La promesse de Macky Sall a été réalisée, s’est réjoui Mohamed Mangane.