Sénégal : Plusieurs financements en faveur de l’agriculture.

Ce prêt s’inscrit dans le Programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage axés sur les résultats (PCAE-PforR), cofinancé par le Sénégal et la Banque mondiale et qui vise réduire la pauvreté rurale et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.



Le FIDA a également accordé un don de $5,14 millions pour financer le Programme de gestion intégrée des risques climatiques en Afrique qui vise à renforcer la résilience des petits producteurs aux impacts des changements climatiques dans 7 pays sahéliens de la Grande Muraille verte via les assurances agricoles. Au Sénégal, le projet interviendra dans les départements de Matam, Kanel, Ranérou/Matam; Podor/Saint Louis; Bakel, Goudiry/Tambacounda, Saraya et Salémata/Kédougou.