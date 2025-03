Sénégal : Réception de 1 250 génisses gestantes pour renforcer la politique d’autosuffisance en lait

Le Sénégal renforce sa politique d’autosuffisance en lait avec la réception de 1 250 génisses gestantes, samedi, à Niague, dans la région de Dakar. Cet événement marque une avancée significative dans le cadre du Programme d’amélioration génétique des races, mis en place par l’Association pour l’intensification de la production laitière.



Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a salué cette livraison comme une "nouvelle étape" dans la stratégie nationale visant à réduire la dépendance aux importations de produits laitiers. Selon le communiqué officiel, ce programme repose sur un modèle structuré autour de trois axes majeurs : l’amélioration génétique du cheptel, le développement des cultures fourragères et la modernisation des élevages.



La cérémonie de réception a vu la participation de plusieurs figures politiques et institutionnelles, dont Malick Ndiaye, président de l’Assemblée nationale, Mabouba Diagne, ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, ainsi qu’Alpha Bâ, secrétaire d’État chargé des Coopératives et de l’Encadrement paysan. Leur présence témoigne de l’importance accordée à ce programme stratégique.



Depuis 2017, le Sénégal a importé 6 732 génisses de races laitières performantes grâce à un partenariat public-privé solide. Ce projet a nécessité un investissement total de 13 milliards de francs CFA, avec une subvention de 5,4 milliards accordée par l’État. Cette collaboration entre les secteurs public et privé illustre l’engagement du pays à atteindre l’autosuffisance en produits laitiers, tout en modernisant le secteur de l’élevage.



Le Programme national d’autosuffisance en lait s’inscrit pleinement dans la stratégie de souveraineté alimentaire du Sénégal. En renforçant les capacités de production locales, cette initiative vise non seulement à satisfaire la demande nationale en lait, mais aussi à créer des emplois durables et à améliorer la compétitivité des éleveurs.



Le ministère a réaffirmé sa volonté de poursuivre ces efforts pour garantir une production laitière locale de qualité, réduisant ainsi la dépendance aux importations tout en stimulant l’économie rurale.



