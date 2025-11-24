Sénégal : arrivée d’un médicament contre la drépanocytose début 2026

Un médicament générique de l’hydroxyurée, utilisé depuis plus de vingt ans aux États-Unis et en France, sera disponible dans les pharmacies sénégalaises à partir du début de l’année 2026, a-t-on appris de source officielle.





Ce traitement, destiné à lutter contre la drépanocytose, une maladie génétique du sang, pourrait améliorer considérablement la qualité de vie des patients au Sénégal. En France, près de 80 % des patients drépanocytaires y ont recours.





Le coût du médicament a été fixé à 1 500 FCFA pour les enfants de moins de 5 ans, et au double pour les patients plus âgés.





Cette avancée médicale suscite l’espoir dans les familles touchées. Plusieurs témoignages de patients drépanocytaires font état de longues années de souffrance, de décrochage scolaire, ou encore de stigmatisation sociale, et soulignent l’importance de l’accès à un traitement durable et accessible.



