Sénégal: la Sonatel décroche la 5G

L’État attribue provisoirement la 5G à la Sonatel. SA pour un montant de 34,5 milliards et demi de francs CFA, indique l’autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal (ARTP).



Les deux opérateurs Free (SAGA AFRICA HOLDING LIMITED) et Expresso (EXPRESSO SENEGAL) avaient proposé respectivement 3 milliards et 2,5 milliards de FCFA.



La Sonatel, filiale du groupe français Orange, est déjà le principal fournisseur de services de télécommunications au Sénégal, offrant des services de téléphonie mobile, d’accès à Internet et de télévision par câble. Son expertise et son infrastructure existante en font un choix logique pour assurer la mise en place efficace du réseau 5G.



Cependant, les concurrents directs de la Sonatel, à savoir Free et Expresso, ont tous deux soumis des offres nettement inférieures, proposant chacun respectivement seulement 3 et 2 milliards de francs CFA. Ces montants sont bien en-deçà du prix de réserve fixé à 19,5 milliards de francs CFA dès le début de l’appel d’offres.



Selon le Directeur général de l’ARTP la Sonatel, l’objectif principal de l’appel d’offres était de sélectionner un opérateur capable de fournir une infrastructure 5G fiable et performante dans les meilleurs délais, afin de répondre aux besoins croissants en matière de connectivité et de communication au Sénégal.