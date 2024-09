Sénégal : la production d’électricité affiche une tendance haussière

Ces dernières années, les autorités sénégalaises ont multiplié les efforts pour accroitre le taux d’accès à l’électricité dans le pays, qui est déjà l’un des plus élevés dans la sous-région ouest-africaine.



La production d’électricité au Sénégal a positivement progressé depuis le début de l’année. Les chiffres communiqués mercredi 18 septembre, par l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), montrent en effet une augmentation de 2,3 % entre mai et juin 2024.



Cette évolution est attribuée à l’augmentation de 7,6 % de la production de la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), tandis qu’en parallèle, les achats d’énergie auprès d’autres producteurs n’ont connu qu’une légère hausse de 1 %.



En glissement annuel, la production totale d’électricité de la Senelec a augmenté de 16,1 %. Une performance qui reflète une tendance positive à long terme, marquée par une progression de 15,8 % sur les six premiers mois de 2024 par rapport à la même période en 2023.



Ces chiffres signalent une amélioration continue de la capacité de production d’électricité au Sénégal. Une dynamique qui pourrait favoriser davantage d’investissements dans le secteur énergétique, dans un contexte de perspectives économiques jugées « globalement positives » selon le Fonds monétaire international (FMI).



Les tendances de la production d’électricité au Sénégal ont potentiellement encore une marge de progression avec la mise en service à venir du gisement GTA prévu pour soutenir l’accès à l’électricité dans le pays grâce à une partie de la production de gaz attendue.