Sénégal : les autorités invitées à taxer le tabac pour sauver la jeunesse.

Le coordonnateur du Forum civil Birahim SECK appelé, samedi, le nouveau gouvernement à taxer davantage le tabac qui selon lui est entrain de faire des ravages sur la jeunesse.



« Tous les experts ont montré que la jeunesse sénégalaise est en train d’être « tuée au sens figuré comme propre par le tabagisme » a alerté Birahim Seck lors d’un atelier avec les journalistes en santé population et développement.



LIRE AUSSI

POINT E : deux femmes déférées après le suicide d’un prêtre

Algérie : 23e vendredi de marche de contestation

Le coordonnateur du Forum civil interpelle à cette occasion le gouvernement d’Ousmane SONKO qui se fixe entre autres priorités la jeunesse de prendre les mesures idoines pour combattre ce fléau, invitant l’État à miser sur la taxation des produits du tabac.



« Les associations ont fait une lutte très importante contre le tabagisme jusqu’à obtenir une loi qui a apporté des innovations. Malgré les efforts des associations, il reste du travail à faire. C’est pour cela que le Forum civil, compte tenu de la politique définie au niveau mondial, a voulu apporter sa touche au combat par le biais de la taxation du tabac », a-t-il dit.



Il ajoute par ailleurs qu’au niveau de l’entité, le constat est qu’il faut impérativement que l’État taxe davantage les prix du tabac pour qu’il ne soit plus accessible non seulement aux jeunes mais qu’il puisse avoir des sources de revenus pour faire face au tabagisme.



« Il y a pas mal de dépenses qui sont effectuées pour soigner des personnes victimes de cancers qui sont souvent causés par le tabagisme », soutient-il.



Le Forum civil accompagnera ces organisations qui ont tant travaillé dans ce domaine pour que le gouvernement interdise de manière définitive le tabagisme dans les lieux publics, en plus de la taxation du tabac.



WALF