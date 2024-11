Sénégal : un nouvel entraîneur sera connu avant la fin de l'année

La Fédération sénégalaise de football (FSF) travaille sur le profil et les critères de sélection du prochain entraîneur de l’équipe nationale du Sénégal qui devait être connu avant la fin de cette année, a indiqué son président Me Augustin Senghor.



”C’est trop tôt pour parler du maintien de Pape Thiaw ou non. Nous devons à notre équipe nationale et aux Sénégalais de prendre cette affaire au sérieux. Nous devons définir des critères et des profils de sélection. Le Comité exécutif de la fédération va se réunir pour y travailler dans les prochaines semaines’’, a-t-il réagi, à la fin du match Sénégal-Burundi (2-0), au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Selon M. Senghor, le nouvel entraîneur du Sénégal et son équipe devraient être connus d’ici la fin de l’année.



”Nous ne lancerons pas d’appel à candidatures international. Nous sommes très fidèles à notre idée de faire confiance à l’expertise locale. Nous ne dérogerons pas à cette règle. Notre vision, nous la maintenons et nous donnerons la priorité ces techniciens sénégalais au Sénégal ou à l’étranger’’, a-t-il soutenu.



Le 2 octobre 2024, le ministère des Sports avait pris la décision de ne pas approuver le renouvellement pour un an du contrat du sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, en poste depuis 2015.



Pape Bouna Thiaw, premier entraîneur adjoint de Cissé, avait été désigné, le 4 octobre 2024, à titre intérimaire pour diriger les Lions du Sénégal pour la double confrontation contre le Malawi prévue les 11 et 15 octobre 2024, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2025.



Le 9 octobre 2024, la Fédération sénégalaise de football avait annoncé qu’elle comptait ‘’privilégier l’expertise locale’’ pour trouver un sélectionneur national en remplacement d’Aliou Cissé, estimant que cette dernière a obtenu de bons résultats.



Augustin Senghor a par ailleurs salué la ‘’parfaite maitrise’’ de l’équipe nationale du Sénégal de ces éliminatoires de la CAN 2025.



”C’est un bilan positif. Nous avons su gérer ces éliminatoires de façon parfaite. Nous avons terminé de manière très maitrisée cette compétition. Le tournoi devait se jouer sur trois mois, les équipes qui avaient les meilleurs effectifs, les meilleures qualités de jeu et d’encadrement finiraient mieux. Le Sénégal a démontré toutes ces qualités. Les joueurs et l’encadrement technique ont aussi relevé le défi, malgré le changement d’entraîneur’’, s’est-il réjoui.



Le Sénégal a terminé premier du groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 avec 16 points, 10 réalisations et un but concédé. Les Lions du Sénégal sont restés invincibles. Ils ont obtenu cinq victoires et un match nul.