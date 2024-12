Sénégalais morts à l'étranger : 22 victimes dénombrées (liste par pays)

Le dernier cas tragique de Pape Faye, assassiné à Kéniéba au Mali, vient s'ajouter à une liste déjà longue de Sénégalais décédés à l'étranger dans des circonstances préoccupantes. Ce vingt-deuxième décès soulève de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des ressortissants sénégalais hors de leurs frontières.



Selon Boubacar Sèye, expert en migrations internationales et président d'Horizon sans Frontières, cette situation nécessite une intervention urgente des autorités sénégalaises. Les décès sont répartis dans plusieurs pays, notamment en Afrique et en Europe, et surviennent souvent dans des conditions obscures ou violentes.



Les associations de défense des droits des migrants appellent à un renforcement de la protection consulaire et à la mise en place d'un système de suivi plus efficace des Sénégalais de l'étranger. Cette recrudescence des décès met en lumière la vulnérabilité de la diaspora sénégalaise et souligne l'importance d'une action diplomatique coordonnée.