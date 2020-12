Serigne Modou KARA : Ce que j'ai dis à Macky SALL sur l'affaire des centres de redressement

Dans un entreien avec nos confrères de Dakaractu, Serigne Modou Kara a évoqué l'affaire de ses centres de redressement non sans signaler que le Président de la République n'a pas manqué de le joindre au téléphone.



Mais il précisera s'être contenté de lui dire ce qui suit : « nous tous devons aller en prison. Amul Massamba, amul Mademba, amoul buur la, amoul badoolo laa. Nous sommes déjà en prison ». (Sous l'invite gestuelle de Serigne Mbackiyou Faye, Serigne Modou Kara acceptera de clore ce chapitre).



Cependant, un peu avant, il s'étonnait de la tournure que les événements ont prise. « Aucun d'entre nous n'a le droit de rester sans rien faire. Nous avons été bien éduqués et avons qualité à éduquer. Parmi les personnes qui sont internées dans les centre de redressement, il ya des pères de famille. Et j'imagine que ceux qui sont arrêtés ne sont pas tous fautifs ».