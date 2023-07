Seydi Gassama : « Tout maire et président de conseil départemental qui recrutera des milices privées ou nervis … »

Seydi Gassama prévient les maires que le président de la République a reçus la semaine dernière. Le droit de l’hommiste a pris au rebond l’invite du président de la République aux maires de recruter des agents pour la sécurisation de leur contrée.





« Tout maire et président de conseil départemental qui recrutera des milices privées ou nervis pour s’acquitter de ces tâches sera personnellement responsable des violations des droits humains qu’ils pourraient commettre devant la justice nationale et internationale », alerte Seydi Gassama qui répondait au président de la République.





Ces maires et présidents de conseil départemental ont signé une pétition pour pousser le président Sall à déposer sa candidature pour la présidentielle de février 2024.