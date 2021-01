Sit-in dans les IEF: Des instituteurs protestent contre un non-paiement de salaire

Ils sont restés depuis novembre 2020 sans salaire, date de leur orientation. Il s'agit des 1700 instituteurs nouveaux sortants. Las de cette situation et de la sourde oreille de leur ministre tutelle, ces instituteurs nouveaux avec la Coordination nationale des enseignants engagés pour un meilleur système (CONEEMS) annoncent un sit-in dans toutes les Inspections de l'éducation et de la formation ( IEF).



"Après avoir interpellé plusieurs fois les services du Ministère de l'Education Nationale par rapport aux retards notés dans le paiement des salaires des 1700 instituteurs nouveaux sortants, la CONEEMS a constaté avec regrets la léthargie et la sourde oreille dont font preuve les autorités des Ministères de l'Education et des Finances face à ce problème", regrette la Coordination via un communiqué.



Par conséquent, renseigne le document " un sit-in et points de presse, seront organisés à cet effet dans toutes les IEF du pays le même jour à partir de 9h pour dénoncer cela et apporter une solution définitive à cette situation à laquelle on assiste depuis quelques années."



La CONEEMS, en étroite collaboration avec leurs collègues de la même génération des élèves-maitres, compte se joindre à ces enseignants et participer aux boycotts des classes au niveau national ce Jeudi 14 Janvier 2021 à et jusqu'à ce que les salaires soient payés en intégralité.