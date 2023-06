Situation au Sénégal : Oumar Sarr accuse Sonko de vouloir « mettre le pays à genoux »…

Un changement de pouvoir par la rue et la violence…



« Le prétexte immédiat de cette attaque est la décision de la justice sénégalaise de condamner M. Ousmane Sonko à une peine de prison ferme comme sanction de ses relations inappropriées avec la dame Adji Sarr qui avait porté plainte contre lui pour viols répétés et menaces de mort. Il ne fait aucun doute qu’au-delà de ce prétexte, cette attaque s’inscrit dans une volonté de mettre le Sénégal à genoux pour lui imposer un changement de pouvoir par la rue et la violence« , selon le président du PLD/And Suqali.



Aux FDS…



Avant de poursuivre : « Le PLD/And Suqali condamne avec la dernière énergie cette véritable tentative de coup d’État et adresse sa sincère compassion aux familles des victimes et des blessés, ainsi qu’à tous ceux qui ont souffert des actes de vandalisme et de terrorisme. Nous exprimons notre reconnaissance à l’ensemble de nos forces de défense et de sécurité dont le professionnalisme et l’esprit républicain viennent de sauver notre pays d’une catastrophe certaine« .



Invite aux parties prenantes…



Ainsi, Oumar Sarr et Cie saluent « la fermeté du Président Macky Sall dans son engagement à assurer la préservation de la République et de la Nation, ainsi que sa décision de faire mener immédiatement les enquêtes judiciaires nécessaires« .



Non sans inviter l’ensemble des parties prenantes du Dialogue national « à considérer ces événements douloureux comme une motivation supplémentaire dans la recherche des compromis indispensables à la pacification durable de l’espace politique et à la neutralisation définitive des forces antinationales. Tous les Sénégalais doivent se pénétrer de la nécessité d’une union sacrée des forces vives de la Nation, qui est seule à même de garantir la paix, la stabilité et le progrès économique et social de notre pays« .