Somnolence de l'APR/Dagana : les jeunes montent au créneau

"La situation politique du parti APR dans le département de Dagana est plus que préoccupante. Les militants du parti sont laissés à eux-mêmes. Aucun leadership digne d'intérêt ne se dégage pour porter haut le flambeau et remobiliser la base. Nous tentons tant bien que mal de tenir la barque, mais sans considération et soutien conséquent, rien de sérieux ne peut se faire", alerte Elhadj Malick Diop au président Macky Sall chef du parti APR.



En outre, le président de jeunes républicains du département de Dagana, par ailleurs membre du conseil régional de la jeunesse la région de Saint-Louis regrette l'attitude de certains leaders de la coalition BBY, comme Oumar Sarr qui au lieu de rassembler et d'assister tous les militants de la coalition, ne prend en compte que les militants de son parti pour mieux refaire sa base politique.



"Nous avons en face de nous Oumar Sarr que vous avez gracieusement mis sur orbite pour certainement gérer le département, mais à notre plus grande déception, il ne prend en compte que ses propres militants du PLD à qui il vient récemment de distribuer une enveloppe de 25 millions.



C'est pourquoi, nous marquons notre désaccord à toute initiative et de toutes activités qu'il initiera dans le département", souligne encore Elhadj Malick Diop, qui demande la réaction du Président de la république Macky Sall afin de "corriger ces dysfonctionnements graves notés au sein de la majorité présidentielle dans certains départements du pays, notamment à Dagana.