Sonko annonce le limogeage imminent des présidents du Hcct et du Cese

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, lors d’une rencontre avec le personnel de la Primature, des mesures radicales pour rationaliser les dépenses publiques, en limogeant prochainement les présidents du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Abdoulaye Daouda Diallo, et du Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT), Aminata Mbengue Ndiaye.



« C’est cette nécessité de rationaliser les dépenses qui a motivé la proposition de dissoudre un certain nombre d’institutions dont la pertinence est questionnée. On politise tout dans ce pays, mais le même objectif sera atteint dans tous les cas. Je peux vous donner la primeur : le président de la République va probablement, dès ce soir, prendre des décrets pour remercier les présidents de ces institutions et bloquer leur fonctionnement, afin qu’aucun centime de crédit ne puisse être désormais dépensé dans le cadre de ces institutions », a déclaré Ousmane Sonko.



Cette décision s’inscrit dans un contexte de réformes visant à réduire les coûts inutiles au sein de l’administration publique, tout en répondant aux critiques croissantes sur l’efficacité et la pertinence des institutions en question. Le Premier ministre semble déterminé à réorganiser l’État pour mieux répondre aux défis actuels du Sénégal, tout en envoyant un signal fort de sa volonté de gérer les ressources publiques de manière plus efficiente.