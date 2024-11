Sonko demande aux députés de Pastef de " rendre les Sénégalais fiers"

Le président du Pastef a adressé un message fort et déterminant à ses nouveaux parlementaires à la clôture de l'atelier dédié aux nouveaux députés de son parti à Saly.

« Nous ne sommes pas seulement des députés du peuple, mais aussi les défenseurs d’une cause noble et intemporelle », a déclaré Ousmane Sonko. « Cette cause, c’est celle d’une transformation qualitative du quotidien des Sénégalais. C’est notre combat, et c’est un combat noble au service de notre parti et de notre nation. »

Le Premier ministre a également ajouté : « Travaillons ensemble pour rendre les Sénégalais fiers de leur pays, en bâtissant une économie endogène qui repose sur nos ressources, nos talents et nos valeurs. Ce mandat doit être celui de l’action et du changement véritable. »