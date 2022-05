Sonko galvanise Gana GUEYE : " C'est un homme de conviction "

Ousmane Sonko a réagi à l'affaire Idrissa Gana Guèye et dit soutenir l'international Sénégalais. Pour lui, il faut de la poigne pour se faire respecter. "Les occidentaux nous prennent pour leurs poubelles. Ils pensent être les seuls à avoir des valeurs.Le respect des droits de l'homme commence par le respect de la foi de tout le monde".



" Je soutiens le jeune footballeur Idrissa Gana Guéye. C'est un homme de conviction, il n' a insulté personne. On lui doit du respect pour ses principes" a dit Ousmane Sonko. Le leader du Pastef invite tous les Sénégalais, toutes religions confondues, à soutenir le footballeur Sénégalais.



Pour rappel Idrissa Gana Guèye est taxé d'homophobe et les communautés LGBT demandent des sanctions contre lui pour avoir boycotté le match en soutien aux minorités.



Avec Seneweb