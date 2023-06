Sonko toujours coupé du monde

Coupé du monde extérieur depuis dimanche 28 juin après son interpellation par les éléments du GIGN (corps d'élite de la Gendarmerie nationale) à l'entrée de Koungheul (centre-sud du Sénégal) pour le ramener de force à Dakar où il sera assigné à résidence avec sa famille, ses téléphones et son ordinateur portables confisqués... Sans aucun mandat d'un juge au moment où ses lignes sont écrites, il n'y a aucune information officielle qui a circulé sur l'endroit exact où se trouve le leader de Pastef.



Entre temps, la Chambre criminelle de Dakar a rendu son verdict le jeudi 1er juin 2023, en relaxant Sonko des chefs de viols et menaces de morts mais en le condamnant pour "Corruption de la jeunesse" à deux ans de prison ferme et le rendant ainsi inéligible pour la Présidentielle de 2024.



Du prononcé dudit verdict à ce mardi, les heurts et manifestations à Dakar, Ziguinchor, Thiès, Kolda, Mbour, Tivaouane, Mbacké, Diourbel... ont fait a moins 19 morts, des centaines de blessés et plus de 500 personnes interpellées. Le Sénégal est sens dessus dessous.