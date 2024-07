Sources proches du Hamas : Haniyeh sera inhumé au Qatar

Le défunt chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, sera enterré au Qatar, ont révélé, mercredi, des sources liées au mouvement de résistance palestinien.



Les discussions entre les responsables du Hamas et de l'Iran sont en cours concernant les funérailles de Haniyeh, qui devraient avoir lieu à Téhéran, mais il sera enterré dans la capitale qatarie Doha, ont indiqué ces sources à Anadolu, sous couvert d'anonymat.



L'Iran, le Hamas et le Qatar n'ont pas encore fait de déclaration officielle concernant la dernière demeure de Haniyeh.



Certains médias iraniens avaient précédemment rapporté que Haniyeh avait été assassiné lors d'une frappe aérienne qui avait visé sa résidence dans le nord de Téhéran vers 2 heures du matin, heure locale (10h30GMT).



L'attaque aurait visé une maison d'hôtes pour vétérans de guerre gérée par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI).



Le Hamas a également publié un communiqué dans lequel il a assuré qu'il vengerait l'assassinat de son leader, tué à Téhéran par un «perfide raid sioniste».



L'armée israélienne a refusé de commenter l'assassinat de Haniyeh, répondant à un correspondant d'Anadolu : « Nous ne commentons pas ces informations ».



Haniyeh avait été réélu pour un second mandat consécutif à la tête du bureau politique du Hamas en 2021, mandat qui devait s'achever en 2025.



AA