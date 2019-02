Soutien à Macky Sall: Le parti de Me El Hadji Diouf se vide de ses militants

Le Parti des travailleurs et du peuple ( Ptp) a volé en éclats. Selon « Les Echos », une importante frange du parti a déclaré hier, une démission collective.



Il s’agit de Cheikh Fall, responsable des jeunes dans le département de Dakar, Mamadou Marèna, Samba Diack, Serigne Abdou Mbodj de Kaolack, Omar Sall de Tambacounda, Mamadou Thioune de Keur Massar, Issa Diop de Mboup et 27 autres hauts responsables dans les différents départements et localités du pays.



Ces derniers se démarquent ainsi du soutien de leur leader, Me El Hadji Diouf à Macky Sall et annoncent la mise en en place d'un mouvement dénommé «Tous derrière Idy ». Pour eux, Idrissa Seck est le meilleur choix pour diriger le Sénégal .



LERAL