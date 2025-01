Souveraineté Alimentaire : à Saint-Louis, les assises nationales du riz indiquent la voie à suivre

Face à une baisse significative des emblavures et à une diminution des rendements, les acteurs de la filière se rassemblent pour diagnostiquer les freins à la performance de la riziculture. Une dynamique saluée par le ministre.



" Ces assises marquent une étape cruciale dans la lutte pour l’autosuffisance en riz et la réduction des importations. Le Sénégal, avec le soutien des acteurs publics et privés, s’engage à transformer la filière rizicole pour garantir la sécurité alimentaire et renforcer l’économie nationale", a déclaré le docteur DIAGNE, en marge de la rencontre.



D'importantes discussions seront menées portant sur l'identification des principales contraintes qui limitent l’efficacité de la filière, l'étude de l’évolution des techniques agricoles au cours des dix dernières années et l'établissement d'une base collaborative pour améliorer durablement la productivité des producteurs.



Un nouveau souffle pour le secteur en perpective



La valoriser les terres rizicoles à travers une meilleure gestion et exploitation, la modernisation des équipements pour garantir une compétitivité accrue face aux défis du marché, la disponibilité de semences et d’engrais de qualité pour les producteurs ainsi que l'amélioration du financement, de transformation et de la commercialisation du riz sont attendus au terme de ses échanges.



Par ailleurs, la coordination au sein de la filière devra être renforcée pour une action collective renforcée, en plus de mettre en œuvre des stratégies de gestion des bio-agresseurs et instaurer un système d’assurance agricole.



