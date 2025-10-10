Statut des enseignants : Le gouvernement met fin à l’inégalité entre décisionnaires et fonctionnaires

Le gouvernement sénégalais a annoncé la régularisation définitive du statut des enseignants dits "décisionnaires", longtemps exclus du régime général de la fonction publique, mettant ainsi fin à plusieurs décennies d’inégalités statutaires dans le secteur éducatif.



Lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, a affirmé que le dossier serait entièrement réglé au plus tard le 30 janvier 2026, conformément aux instructions du président Bassirou Diomaye Faye, rapporte Le Soleil Digital.



« Pour les enseignants décisionnaires, la directive a été très claire : nous allons vider cette affaire avant le 30 janvier 2026 », a déclaré le ministre.



Cette décision constitue une avancée historique dans le monde de l’éducation. Elle concrétise un engagement fort du président Bassirou Diomaye Faye, souvent évoqué mais jamais réalisé par les gouvernements précédents, malgré les nombreuses concertations et mobilisations syndicales.



Les syndicats d’enseignants, notamment le G7 et le SELS, ont salué cette mesure, considérée comme un acte de justice sociale attendu depuis des décennies.



Le statut de "décisionnaire" remonte aux années postindépendance, sous la présidence de Léopold Sédar Senghor, et concernait principalement des enseignants affectés dans des zones reculées, souvent sans les avantages liés à la fonction publique : pas de pension équivalente, pas de perspectives de carrière alignées, précarité accrue.



Un décret en cours de finalisation viendra officialiser le reclassement de ces enseignants. Le collectif des décisionnaires demande toutefois que la mesure soit rétroactive, incluant les actifs comme les retraités, notamment dans le calcul des pensions.





