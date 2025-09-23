L'interdiction des téléphones portables en milieu scolaire : Réactions contrastées à Saint-Louis

L'interdiction de l'usage du téléphone portable en milieu scolaire, entrée en vigueur dès cette rentrée, suscite des débats parmi les acteurs du secteur éducatif à Saint-Louis.



Si certains professeurs saluent cette mesure, la considérant comme une démarche nécessaire pour assainir l'école sénégalaise et garantir une éducation de qualité, d'autres estiment qu'il est crucial de repenser les avantages de l'usage des téléphones, notamment pour l'accès à l'information pendant les heures de récréation.





Pour certains enseignants, l'usage des téléphones portables est devenu un frein à la concentration des élèves en classe, avec des distractions fréquentes liées aux réseaux sociaux et aux jeux. Selon eux, cette interdiction pourrait contribuer à redonner à l'école son rôle central dans la transmission du savoir et à améliorer la discipline et l’attention des élèves.





Cependant, d'autres intervenants soulignent que les téléphones portables peuvent également être un outil pédagogique précieux. En effet, de nombreux élèves utilisent leurs appareils pour se documenter et approfondir leurs connaissances, notamment pendant les pauses et récréations. Pour ces derniers, une interdiction totale pourrait freiner l'accès à des ressources éducatives importantes et limiter les opportunités d'auto-apprentissage.



