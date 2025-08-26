Classes préparatoires : le Prytanée militaire et le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis parmi les meilleurs recruteurs

Les Classes préparatoires aux grandes écoles (Cpge) ont finalisé le recrutement de leur 4e promotion. Cinquante élèves, parmi les meilleurs bacheliers du Sénégal, ont été sélectionnés pour intégrer l’établissement d’excellence logé provisoirement à l’École polytechnique de Thiès (Esp).



Sur les 469 dossiers reçus, seuls 50 ont été retenus. Si le lycée scientifique d’excellence de Diourbel arrive en tête avec 11 admis, le Prytanée militaire de Saint-Louis se distingue avec 4 bacheliers sélectionnés, confirmant la qualité de sa formation. De son côté, le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis compte également des admis, confortant ainsi la place de la capitale du Nord dans l’élite scolaire nationale.



Le Pr Magaye Diop, directeur des Cpge, a rappelé que « ces classes constituent une valeur ajoutée pour le Sénégal, en formant des profils d’ingénieurs capables de répondre aux défis du développement et de l’Agenda 2050 ».



Depuis leur création en 2022, les Cpge affichent des résultats remarquables. En effet, 83% de réussite aux concours internationaux pour la première promotion et plus de 93% d’admission en 2025, avec un rayonnement qui dépasse désormais les frontières, notamment grâce aux succès enregistrés au concours de Centrale Casablanca.



Les candidats retenus ont jusqu’au 1er septembre 2025 pour confirmer leur inscription, faute de quoi leur place sera attribuée à un étudiant de la liste d’attente.



